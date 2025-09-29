Sve što trebate znati o novoj sezoni Eurolige, nikad veći broj klubova koji se bore za naslov prvaka

Podijeli :

U utorak 30. rujna ljubitelji košarke na Sport Klubu mogu pratiti otvaranje nove sezone u Euroligi za koju mnogi kažu kako je najjača u povijesti ovog elitnog klupskog natjecanja europske košarke.

Kao što je od prije poznato sezona 2025/26. – u kojoj naslov prvaka brani turski Fenerbahče iz Istanbula – donosi ključne promjene u Euroligi. Nakon dugih rasprava i strateških odluka, Euroliga se od ove sezone širi sa 18 na 20 klubova. Konkretno, njemačka ALBA iz Berlina više nije u elitnom društvu, a umjesto nje vraća se španjolska Valencia.

U elitno društvo ulazi i izraelski Hapoel iz Tel Aviva kao pobjednik Eurokupa, a svoju pozivnicu – nakon uvodne sezone u ABA ligi – platio je i Dubai, prvi klub izvan Europe koji ulazi u Euroligu i koji je za svoju prvu sezonu u elitnom društvu doveo i nekoliko zvučnih pojačanja koje predvodi bivši igrač Real Madrida Džanan Musa.

No, unatoč povećanju broja klubova, format natjecanja ostaje isti — igraju svi protiv svih (kod kuće i u gostima), a nakon 38 odigranih kola slijede već viđeni play-in (momčadi od 7. do 10. mjesta), zatim četvrtfinala u serijama „best-of-five“ te završni turnir Final Four koji se ove sezone održava u Ateni.

Anadolu Efes

Najvažnija vijest svakako jest kako je klub uoči slaganja nove momčadi promijenio trenera. Novi strateg Efesa je Srbin s NBA iskustvom Igor Kokoškov (koji je u karijeri vodio Gruziju, Srbiju i Sloveniju), a prvi pomoćnik mu je aktualni hrvatski izbornik Tomislav Mijatović. Takav trenerski tandem nema niti jedna euroligaška momčad! Nekoliko igrača poput Oturu i Bryanta, koji su preselili u Hapoel, napustilo je klub, ali su ista tako doveli nekoliko zvučnih pojačanja poput Šehmusa Hazera, Nicka Weiler-Beba, Isaiaha Cordinijea, Jordana Loyda, Georgiosa Papgiannisa… No, svakako je važno spomenuti kako su i dalje u klubu bivši NBA igrači Shane Larkin koji je miljenik publike i čovjek koji može šutem uništiti svaku obranu, PJ Dozier i Rodrigue Beaubois – što vanjsku liniju čini vrlo moćnom.

Panathinaikos

Turčin Ergin Ataman uvijek puca na vrh, a s obzirom na to da je Final Four zakazan u Ateni svakako će to biti dodatni pritisak na momčad. Tako se klub dodatno pojačao novim imenima, a to su hit igrač Eurolige T.J. Shorts koji je kao najbolji dodavač (7,3 asista po utakmici!) stigao iz Parisa te odlični domaći igrači Vasilis Toliopoulos i Nikos Rogkavopoulos. Od nositelja igre klub je napustio Lorenzo Brown, ali navijačima Panathinaikosa ipak je važnije što su ostali bivši NBA igrači Cedi Osman i prošlogodišnji MVP Eurolige (najkorisniji igrač) Kendrick Nunn koji će biti udarni igrači u prvoj petorci koji rade razliku. Naravno, tu je još uvijek i iskusni playmaker Kosas Sloukas bez kojeg trener Ataman ne može zamisliti igru.

Olympiacos

Navijačima je najvažnije da su u klubu ostali Saša Vezenkov i Evan Fournier, igrači koji rade razliku i koji će uvijek preuzeti odgovornost na sebe. Kad se pogleda roster složili su snažnu momčad u koju bi se sjajno trebao uklopiti Frank Ntilkina. Od ranije su u klubu na vanjskim pozicijama još Thomas Walkup, Keenan Evans i Shaquille McKissic, a pod košem je i dalje srpski centar Nikola Milutinov uz dodatak kako je Filip Petrušev, kojeg su olako pustili, odmah potpisao za Dubai.

U svakom slučaju trener Giorgos Bartzokas i ranije je pokazao da zna odvesti momčad do kraja, a ove sezone imat će dodatni motiv jer se Final Four igra u Ateni.

Monaco

Trener Vassilis Spanoulis, čovjek koji je kao igrač sve osvojio, u debitantskoj sezoni odveo je Monaco na Final Four gdje je u finalu poražen od Fenerbahčea, a obzirom na pojačanja jasno je kako sada žele i korak dalje. Legitimni su kandidati za naslov prvaka jer su već moćnoj momčadi, u kojoj su Nick Calathes, Mike James, Elie Okobo, Alpha Diallo, Jaron Blossomgame, Daniel Theis i drugi, dodali još igrače kao što su Nikola Mirotić i Nemanja Nedović.

Od nositelja igre otišli su Jordan Loyd, Petr Cornelie i Georgios Papagiannis, ali to se ne be trebalo previše osjetiti obzirom na broj zvijezda koje imaju.

Real Madrid

Na klupu kraljevskog kluba se nakon 23 godine vratio legendarni Talijan Sergio Scariolo, dok je Chus Mateo postao novi izbornik španjolske reprezentacije koja je – sa Scariolom na klupi – doživjela debakl na Eurobasketu. Za navijače Reala najvažnije je kako je i dalje u momčadi argentinski playmakaker Facundo Campazzo te da je pod košem 220 cm visoki Walter Tavares. Oni su ključni za uspjeh ovog trofejnog kluba… Džanan Musa preselio je u Dubai, ali tu su još uvijek sve bolji hrvatski svestrani igrač Mario Hezonja, Argentinac Gabriel Deck, zatim legendarni Sergio Llull, Andrés Feliz i drugi. Kad su u pitanju pojačanja puno se očekuje od igrača kao što su Theo Maledon, David Krämer i donedavni NBA igrač Trey Lyles. Nije tajna kako ovako posložen Real želi otići do kraja, a uz malo sreće to bi i mogli. Svakako će opet biti u borbi za odlazak na Final Four.

Barcelona

Navijači Barcelone žele što prije zaboraviti posljednje dvije sezone kad je klub bio daleko od nastupa na Final Fouru. Nakupilo se poraza, bilo je puno promjena trenera, a ostaje dojam kako je trener Joan Peñarroya dobio zvučna pojačanja. Tako su najzvučnija pojačanja Will Clyburn i Tornike Shengelia, a u klubu je i dalje češki tandem koji nije igrao na Eurobasketu Tomáš Satoranský & Jan Veselý, a puno se očekuje i od bekovske linije koju između ostalog čine Nicolás Laprovittola, Kevin Punter i Dario Brizuela, Pod košem su i dalje Willy Hernangómez i Youssoupha Fall, a mnogi se pitaju je li to dovoljno za iskorak i odlazak na Final Four.

Hapoel Tel Aviv

Kao osvajač Eurokupa odmah po završetku prošle sezone trener Dimitris Itoudis, koji je dokazao u CSKA da ima pobjednički mentalitet, odmah se bacio na dovođenje pojačanja i novac nisu štedjeli. Tako se iz NBA lige u Europu vratio srpski bek Vasilije Micić koji je odmah postao i najplaćeniji igrač Eurolige sa 4,8 milijuna eura neto godišnje. Od zvučnih pojačanja svakako treba izdvojiti tandem koji je stigao iz Anadolu Efesa Dan Oturu & Elijah Bryant, a iz Valencije je stigao vrlo korisni bek Chris Jones. Ako tome dodamo da su iz prošle sezone od nositelja ostali Johnathan Motley, Bruno Caboclo i Antonio Blakeney – koji su konstantno dobila milijunske ponude ostalih klubova – onda je jasno kakve imaju ambicije. Od domaćih igrača očekuje se eksplozija beka Yama Madara, a pomagat će mu Tyler Ennis

Na papiru izgledaju moćno, ali velik hendikep im je domaći teren koji zbog ratnog stanja nemaju.