Srpski trener zamijenio Repešu u Splitu: ‘Igramo kaotično, raspadnemo se u minuti’

Srpski stručnjak Miodrag Rajković postavljen je za trenera košarkaške momčadi Splita, naslijedivši smijenjenog Dina Repešu.

Rajković je u svojoj dugoj karijeri vodio klubove u Srbiji, Poljskoj, Mađarskoj i Japanu, a bez posla je od 2024. godine. Na predstavljanju na Gripama iznio je svoje prve dojmove i planove. Glavni ciljevi su ostanak u ABA ligi i konkurentnost u prvenstvu.

Novi trener Žutih zahvalio se vodstvu splitskog kluba na ukazanom povjerenju.

“Zahvalan sam ljudima iz kluba što su me pozvali i što vjeruju u moj rad. Veliko mi je zadovoljstvo doći u Split, grad košarke i klub koji ima pregršt trofeja“, rekao je Rajković.

Naglasio je da je atmosfera u klubu i komunikacija s igračima dobra te da vjeruje u uspjeh.

“Jedan od glavnih ciljeva je ostanak u ABA ligi, ali i konkurentnost u domaćem prvenstvu.”

Strateg Splita najavio je promjene u stilu igre.

“Način na koji moja momčad igra nije onakav kakav želim. Igramo vrlo kaotično. Raspadnemo se u minuti bez mogućnosti povratka, što znači da je igru teško kontrolirati s klupe. To se postiže treninzima”, istaknuo je Rajković i dodao:

“Volim igrati kontroliranu košarku. Ne bih rekao sporu, nego brzu i pametnu. Matematika je jednostavna. Naša momčad, ako pogledamo brojke, nije dovoljno dobra u obrani — primamo više od 90 poena u prosjeku. Brzi napadi tjeraju nas da više vremena provodimo u obrani, što nam je slaba točka. Da bismo manje bili u obrani, moramo bolje kontrolirati napad“, objasnio je svoju filozofiju.

Kao svog najvećeg uzora izdvojio je Božu Maljkovića, koji je sa Splićanima osvojio dvije titule prvaka Europe.

“Boža je bio uzor svima, ne samo u Srbiji nego i šire. Svi smo željeli kontrolirati igru kao on. Kada bi poveo s četiri poena razlike, znali ste da je utakmica dobivena“, rekao je Rajković.