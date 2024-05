Šok za Jokića i Denver, Minnesota u finalu Zapada!

Podijeli :

AP Photo/David Zalubowski via Guliver Image

Košarkaši Minnesota Timberwolvesa preokrenuli su zaostatak od 20 koševa iz treće četvrtine u pobjedu 98-90 nad aktualnim NBA prvacima Denver Nuggetsima i tako ih u sedmoj utakmici drugog kruga doigravanja zaustavili na putu prema obrani naslova.

Nuggetsi su prvo poluvrijeme završili sa 15 koševa prednosti (53-38), a u drugoj minuti treće četvrtine došli i do okruglih +20 (58-38). No, gosti iz Minnesote su već do kraja trećeg dijela uspijeli zaostatak smanjiti na samo jedan koš (67-66), da bi u četvrtoj četvrtini došli do velikog preokreta i po drugi put u klupskoj povijesti izborili plasman u finale Zapadne konferencije.

Po 23 koša za pobjedničku momčad postigli su Jaden McDaniels i Karl-Anthony Towns, koji je uz to imao i 12 skokova, dok je Anthony Edwards ubacio 16 poena uz osam skokova i sedam asistencija. Značajnu ulogu u preokretu odigrali su i Naz Reid sa 11 koševa te Mike Conley sa 10 poena i osam skokova.

Kod Denvera su se istaknuli samo Nikola Jokić sa 34 koša, 19 skokova i sedam asistencija te Jamal Murray sa 35 poena. Ostatak momčadi je zajedno ubacio 21 poen.

Minnesota će u finalu Zapadne konferencije igrati protiv Dallasa, uz prednost domaćeg terena, koja se u seriji protiv Denvera nije pokazala ključnom, jer su Timberwolvesi tri od četiri pobjede ostvarili na gostujućem terenu, uključujući i posljednju u odlučujućoj, sedmoj utakmici.

Timberwolvesi će u prvoj utakmici finala Zapada ugostiti Maverickse u Minneapolisu, u noći sa srijede na četvrtak (2.30 sati).

U finalu Istočne konferencije sastat će se Boston Celticsi i Indiana Pacersi. Njihova serija će započeti prvom utakmicom u Bostonu, koja će biti odigrana u noći s utorka na srijedu po srednjoeuropskom vremenu (2 sata).