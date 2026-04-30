Rocketsi u lovu na neviđeni preokret, ali bez Duranta

ESPN i još nekoliko američkih medija ovog četvrtka pišu da će košarkaši Houstona u ostatku serije prvog kruga doigravanja NBA lige protiv Los Angeles Lakersa i dalje biti bez svog nominalno najboljeg igrača Kevina Duranta.

Od dosadašnjih pet utakmica Houstona i LA Lakersa 37-godišnji Durant je odigrao samo jednu, drugi dvoboj po redu, kada je ozlijedio lijevi gležanj. ESPN navodi da bi ta ozljeda mogla Duranta od parketa odvojiti još tjedan dana.

Los Angeles Lakers su u toj seriji prvog kruga poveli 3-0, ali je Houston uzvratio s dvije pobjede u nizu te je smanjio na 2-3. Šestoj utakmici je domaćin Houston, dok će se potencijalna sedma odigrati u Los Angelesu.

U dugoj povijesti NBA doigravanja niti jedna momčad nije nadoknadila i slavila nakon 0-3.

Durant je u osnovnom dijelu sezone postizao 26 poena po utakmici uz 5.5 skokova i 4.8 asistencija.