Preminuo je Ante Grgurević, legendarni košarkaš i bivši trener KK Splita

Foto: KK Split

Noćas je iznenada u 51. godini života preminuo Ante Grgurević, bivši hrvatski košarkaš i trener Splita.

Rođen 13. kolovoza 1975. u Splitu, Grgurević je tijekom igračke karijere osvojio Hrvatski košarkaški kup 1997. godine s KK Split.

Najveći dio karijere proveo je u KK Splitu, a igrao je i u Švicarskoj (SAV Vacallo), Italiji (Scandone Avellino, Teramo), Sloveniji (Krka Novo Mesto), Grčkoj (AEK Atena, PAOK) te na Cipru.

Nakon završetka igračke karijere 2012. postao je pomoćni trener Splita, a 2019. preuzeo je klupu kao glavni trener.

“Noćas je iznenada u 51. godini života preminuo naš Ante Grgurević. Otišao je najbolji od najboljih. Grga, teško nam je. Počivao u miru Božjem”, objavili su iz KK Split.