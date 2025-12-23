Partizan osim novog trenera doveo i pojačanje iz NBA lige!

Podijeli :

AP Photo/José Luis Villegas via Guliver

Cameron Payne, 31-godišnji američki košarkaš, napustio je NBA ligu te će do kraja aktualne sezone nositi dres Partizana, službeno je u utorak objavio beogradski klub.

Oklahoma City je 2015. na NBA draftu odabrao Paynea kao 14. izbor. Osim u aktualnom NBA prvaku Payne je tijekom karijere često mijenjao adrese te je još igrao za Chicago, Cleveland, Phoenix, Milwaukee, Philadelphiju i New York, što mu je bio posljednji klub prije dolaska u Europu. Sve manja minutaža u Knikcsima prošle sezone nagnala ga je na dolazak u europsku košarku.

Osim Paynea Partizan je službeno objavio i ime novog trenera. Nasljednik Željka Obradovića bit će 56-godišnji Španjolac Joan Penarroya koji je u sezoni 2014./15. vodio Barcelonu. Osim katalonske momčadi radio je u Andorri, Manresi, Burgosu, Valenciji i Baskoniji.

Partizan je trenutačno na 17. mjestu ljestvice Eurolige s omjerom 6-11. Slabije su plasirani jedino Paris, Bayern i Asvel.