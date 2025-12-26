Nevjerojatan problem za Panathinaikos! Tko će igrati?

Košarkaški klub Panathinaikos pogodio je val gripe.
Čak osmorica košarkaša Zelenih su zaražena, tvrdi „Eurohoops“.
Naknadno je isti izvor objavio da je „influenca A“ dijagnosticirana i kod trojice članova stručnog stožera.
Panathinaikos iza sebe ima pet uzastopnih pobjeda u svim natjecanjima, uključujući i trijumf u Kaunasu na gostovanju kod Žalgirisa u 18. kolu Eurolige u utorak.
Momčad koju vodi trener Ergin Ataman imala je velikih problema s ozljedama tijekom većeg dijela aktualne sezone, no to je uglavnom iza grčkog viceprvaka. Dugoročno je odsutan još samo centar Mathias Lessort.
Kostas Sloukas (ozljeda koljena), Aleksandros Samodourov i Marius Grigonis nisu bili u sastavu za utakmicu u Litvi.
Krilni centar i grčki reprezentativac putovao je s momčadi, a prethodno je imao problema s ozljedom stopala, dok se spekulira da će Grigonis potražiti novi angažman nakon dugog oporavka i razdoblja izvan terena.
Imena košarkaša koji su „nastradali“ zbog virusa još nisu poznata.
