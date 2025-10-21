Nevjerojatan podatak: Kad je LeBron igrao u NBA, 83 igrača nisu se ni rodila

Podijeli :

AP Photo/Abbie Parr via Guliver

Nova NBA sezona počinje u utorak navečer, a ponovno ćemo vidjeti veterana LeBrona Jamesa. Sve to na kanalima Sport Kluba.

Četverostruki prvak neće biti u momčadi Lakersa na otvaranju sezone, jer se još uvijek oporavlja od ozljede, ali činjenica da je toliko dugo u NBA ligi zvuči nevjerojatno.

Kada je debitirao u ligi 29. listopada 2003., 83 NBA igrača nisu se ni rodila.

U momčadi Washingtona osam je igrača koji su mlađi od LeBrona Jamesa u karijeri.

Podsjetimo, popularni LeBron igra rekordnu 23. sezonu u najjačoj ligi na svijetu.

Susret Lakersa i Warriorsa pratite od 4 sata ujutro na Sport Klubu 3.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.