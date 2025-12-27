VIDEO / Veterani nosili Clipperse do pobjede, Bogdanović se ozlijedio

Podijeli :

Los Angeles Clippersi vezali su treću pobjedu. U gostima su porazili Portland 119:103 bez našeg Ivice Zupca koji je ozlijeđen. Clipperse su predvodili veterani James Harden s 34 koša, Brook Lopez s 31 i Kawhi Leonard s 28, dok se Bogdan Bogdanović ozlijedio (lijevi kuk) nakon manje od dvije minute na parketu.

