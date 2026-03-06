Večeras na Sport Klubu gledajte povratak zvijezde Celticsa

Podijeli :

(AP Photo/David Zalubowski) via Guliver Image

Najbolji igrač i najveća zvijezda Boston Celticsa Jayson Tatum ozlijedio se prije skoro godinu dana u utakmici polufinala Istočne konferencije protiv New York Knicska. Ozlijedio je tada Ahilovu tetivu te je njegov mukotrpni oporavak trajao do ožujka ove godine.

Šesterostruki All-Star i NBA pobjednik iz 2024. godine vratio se tako nakon 10 mjeseci te je potvrđeno da će zagaziti na parket protiv Dallas Mavericksa. Bit će to Celticsima 63. utakmica sezone, a zasad su s omjerom 41-21 na drugom mjestu Istočne konferencije.

Povratkom Tatuma trebali bi dobiti dimenziju više u svom napadu te bi ponovno mogli biti jedni od glavnih konkurenata za naslov uz branitelje naslova Oklahomu City Thunder te Denver Nuggetse koje predvodi Nikola Jokić.

