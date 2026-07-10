Nurkić ostaje u Utahu: Bh. centar potpisao ugovor vrijedan pravo bogatstvo

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AP Photo/Rob Gray via Guliver

Utah Jazz službeno je potvrdio da će bosanskohercegovački reprezentativac Jusuf Nurkić i naredne sezone nositi dres ovog NBA kluba, nakon što je potpisao novi ugovor.

Iako klub, u skladu sa svojom praksom, nije objavio financijske detalje niti trajanje suradnje, dobro obaviješteni izvori navode da je Nurkić potpisao dvogodišnji ugovor vrijedan ukupno 22 milijuna dolara.

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Nakon vrlo dobrih izdanja u sezoni 2025/26, produženje suradnje s 31-godišnjim centrom bilo je očekivan potez uprave Utah Jazza, koja je odlučila zadržati jednog od važnijih igrača u rotaciji.

Nurkić je prošle sezone za Utah odigrao 41 utakmicu, od čega je u 36 navrata bio starter. Na parketu je prosječno provodio 26,4 minute, uz učinak od 10,9 poena, 10,4 skoka, 4,8 asistencija i 1,3 ukradene lopte po susretu.

Zbog NBA pravila prema kojima novi ugovor nije mogao potpisati prije 10. srpnja, Nurkić nije bio u mogućnosti nastupiti za reprezentaciju Bosne i Hercegovine u kvalifikacijskim utakmicama za Svjetsko prvenstvo protiv Turske i Srbije.