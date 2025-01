Nezaustavljivi Jokić upisao treći triple-double za redom, Davis predvodio Lakerse

Denver Nuggets su sinoć kod kuće s visokih 144-109 pobijedili Philadelphia 76erse,a Nikola Jokić je upisao svoje četvrti uzastopni triple-double s 27 koševa, 13 skokova i 10 asistencija.

Los Angeles Lakers su nanijeli Washington Wizardsima 11. poraz zaredom svladavši ih na svom terenu sa 111-88. Anthony Davis zabilježio je 29 koševa, 16 skokova, pet asistencija i četiri blokade za Lakerse, a LeBron James je dodao 21 poen, 13 asistencija i 10 skokova za svoj deveti triple-double u sezoni i 121. u karijeri. Razlika od 23 poena u pobjedi najveća je za Los Angeles ove sezone. Bilal Coulibaly ubacio je 17 koševa, Jordan Poole 15 koševa i sedam skokova za Wizardse.

New York Knicks su u gostima sa 99-95 bili bolji od Brooklyn Netsa, a do pobjede ih je predvodio Karl-Anthony Towns s 25 ubačaja, 16 skokova i šest asistencija. Jalen Brunson je dodao 17 koševa, ali je zabio koš za vodstvo dvije minute i 18 prije kraja za Knickse, koji su se mučili u napadu veći dio zadnje četvrtine. Brunson je promašio 10 od svojih prvih 14 šuteva prije nego što je pogodio tri koša i zabio osam poena u posljednjih 2:18 donivši New Yorku devetu uzastopnu pobjedu nad Netsima. D’Angelo Russell je bio najbolji u redovima Netsa s 23 poena i 10 asistencija, dok je Cameron Johnson dodao 16 poena.

Toronto Raptors su na svom terenu sa 109-93 pobijedili Orlando Magic, A Scottie Barnes je u pobjedi svoje momčadi sudjelovao sa 17 poena, 11 skokova i osam asistencija. RJ Barrett je ubacio 19 koševa uz osam skokova za Raptorse, koji su dobili tri od posljednje četiri utakmice. U redovima ozljedama opterećenog Orlanda najučinkovitiji je bio Paolo Banchero s 26 koševa i 12 skokova. Kentavious Caldwell-Pope je dodao 20 poena, a Anthony Black 17.

I u zadnjoj utakmici odigranoj sinoć u NBA Portland Trail Blazers su sa 116-107 bili bolji od domaćina Miami Heata. Anfernee Simons je postigao 24 poena, a Deandre Ayton je dodao 22 poena i 15 skokova za Portland, koji je dobio dvije uzastopne utakmice nakon pet poraza u nizu. Duncan Robinson ubacio je 22 koša za Heat, koji je izgubio četiri od zadnjih pet utakmica i koji je bio bez svog prvog strijelca Tylera Herroa (prepone).