NBA centar oduševio potezom nakon tradea: ‘U avionu sam dobio poziv, rekli su mi – izlazi iz proklete kabine!’

AP Photo/Mike Stewart via Guliver

Landale je imao je velik motiv donijeti Atlanti pobjedu protiv Utaha, u čemu je i uspio nakon niza nesvakidašnjih događaja.

Jock Landale razmijenjen je iz Memphisa u Utah kao dio dogovora koji je Jarena Jacksona Jr. poslao među Jazz, da bi ga franšiza iz Salt Lake Cityja odmah proslijedila Hawksima kako bi rasteretila budžet za plaće.

„Sjedio sam u avionu i spremao se poletjeti za Utah kada sam dobio poziv u kojem mi je rečeno – izlazi iz proklete kabine!“, rekao je bivši član Žalgirisa.

Australcu je ponuđeno da sljedećeg jutra avionom doputuje u Georgiju, ali bio je nestrpljiv. Odlučio je sjesti u svoj automobil i prijeći 630 kilometara u vožnji dugoj gotovo šest sati kako bi pomogao svojim novim suigračima u okršaju s – upravo Jazzom!

Quin Snyder nije mogao računati na ozlijeđenog Onyeku Okongwua, dok je Kristaps Porzingis otišao u Golden State Warriorse. Zbog toga je 30-godišnjak odmah dobio veliku priliku za dokazivanje, ‘gurnut’ je u početnu petorku i odigrao 32 minute.

Treneru je povjerenje vratio briljantnom igrom – 26 poena, 11 skokova, 5 asistencija i 4 blokade, čime je izjednačio osobne rekorde po broju postignutih koševa i podijeljenih asistencija. Da sve bude savršeno, Atlanta je slavila 121:119 u triler-završnici u State Farm Areni.

Idealan način da se osveti momčadi koja mu nije pružila ni najmanju priliku, ali i da se u najboljem svjetlu predstavi u novoj sredini. Sastav s jugoistoka SAD-a trenutačno zauzima deveto mjesto na ljestvici svoje konferencije sa omjerom 26–27.