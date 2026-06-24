Najbogatiji nedraftirani NBA igrač svih vremena: Austin Reaves potpisao mega ugovor

Bivši američki reprezentativac iza sebe ima sezonu karijere, u kojoj je prosječno bilježio 23,3 poena i 5,5 asistencija. Bio je jedan od ključnih igrača Lakersa u razdoblju kada su zbog ozljeda izostajale njihove najveće zvijezde Luka Dončić i LeBron James.

Prema dostupnim informacijama, njegova će plaća postupno rasti, a u sezoni 2029./2030. imat će još jednu igračku opciju vrijednu 51,2 milijuna dolara.

Zanimljivo, Lakersi će iduće sezone imati čak trojicu igrača s plaćama većim od 40 milijuna dolara. Dončić će zarađivati nešto više od 51 milijun, dok će 41-godišnji LeBron James inkasirati gotovo 60 milijuna dolara.

Reaves je u NBA ligi od 2021. godine, kada je s Lakersima potpisao dvosmjerni ugovor. Postupno je napredovao i izborio sve važniju ulogu u momčadi.

U 2023. osvojio je NBA kup, a ranije je nastupao za reprezentaciju SAD-a na Svjetskom prvenstvu u Manili, gdje su Amerikanci osvojili treće mjesto.