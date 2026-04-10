VIDEO / Može i bez Luke: LeBron James podsjetio na najbolje dane i zadržao Lakerse u utrci s Denverom

U jednom od derbija u završnici ligaškog dijela sezone u NBA ligi, Los Angeles Lakersi bili su bolji od Golden State Warriorsa u gostima, čime su nastavili potjeru za Denverom i borbu za što bolju startnu poziciju uoči doigravanja.

LeBron James postigao je 26 poena uz 11 asistencija i osam skokova, ali nije imao priliku na terenu se suočiti s rivalom i prijateljem Stephenom Curryjem, u utakmici u kojoj su Los Angeles Lakersi u noći s četvrtka na petak svladali Golden State Warriorse 119:103.

James je šutirao 11/17 iz igre i pogodio tri trice. Nakratko je napustio teren nakon što je, pri blokadi šuta Pata Spencera, izgledalo da je ozlijedio ruku, šest minuta prije kraja treće četvrtine.

James se na parketu nije susreo sa svojim velikim prijateljem, tri godine mlađim Stephenom Curryjem, koji je cijelu utakmicu presjedio na klupi.

Curry je prethodno odigrao dvije utakmice po povratku nakon pauze od 27 utakmica, dulje od dva mjeseca, zbog ozljede desnog koljena. Warriorsi nisu željeli riskirati njegov nastup dvije večeri zaredom.

Brandin Podziemski i Nate Williams postigli su po 17 poena za Golden State, koji je koristio čak 41 različitu početnu petorku ove sezone i na raspolaganju imao samo deset igrača. Centar Charles Bassey upisao je 12 poena i 13 skokova za svoj drugi uzastopni double-double, dok je Spencer dodao 12 poena, šest asistencija i četiri skoka.

Trener Steve Kerr nadao se pojačanjima već u petak protiv Sacramenta, budući da se očekivao nastup Ala Horforda i Kristapsa Porziņģisa.

Deandre Ayton dodao je 21 poen i pet skokova, a Jake LaRavia ubacio je 16 poena uz sedam skokova i četiri asistencije za Lakerse. Loša vijest za goste bila je ozljeda Kriera, koji je odšepao s terena nešto više od osam minuta prije kraja utakmice, nakon što se uhvatio za desni gležanj.

Vrlo važna i zanimljiva bila je i utakmica u New Yorku, gdje je domaća momčad bila bolja od Bostona 112:106 te se time učvrstila na trećoj poziciji, upravo iza suparnika kojeg su pobijedili.

Josh Hart postigao je 15 od svojih ukupno 26 poena u posljednjoj četvrtini, dok je Jalen Brunson upisao 25 poena i deset asistencija.

Na drugoj strani, Jayson Tatum završio je utakmicu s 24 poena, 13 skokova i osam asistencija u svojoj prvoj utakmici u Madison Square Gardenu otkako je ondje pokidao Ahilovu tetivu tijekom doigravanja prošle sezone.

Knicksi su sada smanjili zaostatak na dvije pobjede iza Celticsa u borbi za drugo mjesto, a do kraja regularnog dijela obje momčadi imaju još po dvije utakmice. New York ima prednost u međusobnom omjeru (3-1) i osvojio bi drugo mjesto ako ostvari dvije pobjede, a Boston doživi dva poraza.

Bostonu je prekinut niz od četiri uzastopne pobjede, a momčad je igrala bez najboljeg strijelca Jaylena Browna, koji u prosjeku bilježi 28,8 poena, zbog upale Ahilove tetive lijeve noge.

Payton Pritchard dodao je 23 poena, dok je Baylor Scheierman ubacio 20 poena uz šut za tri poena 6/7. Knicksi u petak dočekuju Toronto u utakmici koja bi mogla biti najava doigravanja, dok sezonu zatvaraju protiv Charlottea u nedjelju. Boston u petak igra kod kuće protiv New Orleansa, a u nedjelju protiv Orlanda.