Američka košarkašica ispisala povijest, ovo dosad nijedna nije uspjela napraviti

Podijeli :

AP Photo/Candice Ward via Guliver

Košarkašica Las Vegas Acesa A'ja Wilson (29) drugu godinu zaredom i ukupno rekordni četvrti put osvojila je nagradu za najkorisniju igračicu (MVP) WNBA lige.

Wilson je slavila sa 657 bodova u izboru panela sportskih novinara i komentatora.

Druga je bila igračica Minnesota Lynxa, Napheesa Collier sa 534 boda, dok je treća bila članica Phoenix Mercuryja, Alyssa Thomas sa 391 bodom.

“Moja ekipa zna da nam nije bilo lako. Isključili su nas i otpisali, ali mi se nismo predavale. Moje ime je na njemu, ali ovo je za sve nas,” rekla je Wilson u videu nakon što je primila nagradu.

Bivše WNBA prvakinje su loše ušle u sezonu, imale su omjer od 11 pobjeda i 11 poraza uoči All-Star pauze, što je neke navelo na pitanje hoće li uopće stići do doigravanja.

No, nakon pauze su zaredale sa 16 pobjeda izborivši doigravanje u kojem su u prvom krugu porazile Seattle Storm sa 2-1 u pobjedama. Sada ih u polufinalu, koje se igra na tri pobjede, čeka ekipa Indiana Fevera. U drugom polufinalu snage će odmjeriti Minnesota Lynx i Phoenix Mercury.

Wilson, koja igra na poziciji centra, je u regularnom dijelu sezone imala prosjek od 23.4 koša, 10.2 skoka, 3.1 asistenciju i 2.3 blokade.

“Još nije gotovo, imamo posla,” dodala je Wilson, koja je postala prva igračica u povijesti WNBA lige sa četiri MVP titule.

Po tri puta su slavile Sheryl Swoopes (Houston Comets), Lisa Leslie (Los Angeles Sparks) i Lauren Jackson (Seattle Storm).