NBA na SK: Pratite košarkaški spektakl iz Abu Dhabija!

AP Photo/Matt Slocum via Guliver

NBA liga opet je stigla u Abu Dhabi. Ljubitelji košarke uživat će u predstavama dva trofejna kluba s istočne obale, a to su New York Knicksi i Philadelphia 76ersi. Prva predsezonska utakmica igra se od 18 sati po srednjeeuropskom vremenu uz TV prijenos na Sport Klubu 1.

New York je nedavno dobio novog trenera, a to je Mike Brown koji je stigao iz Sacramenta.

S druge strane Philadelphiju vodi Nick Nurse, trener koji je bio prvak 2019. s Toronto Raptorsima.

New York u svom sastavu ima mega zvijezde kao što su Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, Josh Hart, Jordan Clarkson i drugi dok je najzvučnije pojačanje svakako francuski krilni igrač Guerschon Yabusele – nekadašnji igrač Real Madrida – koji je stigao nakon jedne sezone u Philadelphiji.

Kod 76ersa sve se vrti oko All-Star tandema Joel Embiid i Paul George, no problem je u tome što su oba igrača trenutačno ozlijeđena. Tako da će predsezona biti idealna za uigravanje novih igrača, a očekuje se da bi veterani kao što su Andre Drummond, Eric Gordon, Kyle Lowry mogli dobiti nešto više minuta. Ionako je poznato da je prva opcija u napadu Tyrese Maxey, pogotovo dok nema Embiida i Georgea.

Sve u svemu čeka nas prava poslastica u programu Sport Kluba.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.