Monaco slomio Barcelonu i uhvatio posljednju ulaznicu za play-off Eurolige!

xGonzalesxPhoto via Guliver

U petak smo dobili i posljednjeg sudionika četvrtfinala Eurolige!

U maloj dvorani Gaston Médecin u Monte Carlu Monaco je pobijedio Barcelonu rezultatom 79:70.

To znači da će Monaco u četvrtfinalnoj seriji doigravanja Eurolige igrati protiv Olympiacosa, najbolje momčadi ligaškog dijela natjecanja. Prednost domaćeg terena, naravno, imat će crveno-bijeli iz Pireja.

Do značajne prednosti Monaco je došao u drugoj polovici prve četvrtine. Koševima Dialla i Okoba momčad Manučara Markoišvilija stigla je do +10.

U drugoj četvrtini prednost je narasla i na +17, a u trećoj se činilo da je sve riješeno. Međutim, tada Barcelona počinje igrati preko Tokoa Shengélije u niskom postu, pogađaju i vanjski igrači Barçe, kao i Jan Veselý s poludistance, pa se vodstvo domaćih počelo topiti.

Katalonci su imali napade za dolazak na -4, ali nisu bili precizni. U posljednjoj četvrtini nalete Barcelone odbili su Okobo i James, pa u završnici nije bilo prave drame.