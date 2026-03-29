Mario Hezonja odlazi iz Real Madrida? Španjolci otkrili gdje bi mogao nastaviti karijeru

Mario Hezonja ima ugovor s Real Madridom do ljeta 2029.
Ipak, nedavno je promijenio zastupnika te je prešao u Beobasket Miodraga Miška Ražnatovića, što je Španjolce potaknulo na pitanje bi li 206 cm visoki hrvatski reprezentativac mogao promijeniti sredinu.
To se nadovezuje na navodne probleme u odnosima s trenerom Sergijom Scariolom i stručnim stožerom Real Madrida, zbog čega se navodi da bi 31-godišnjak iz Dubrovnika mogao promijeniti klub.
Talijanski “Backdoor Podcast“ navodi da čelnici Dubaija planiraju dovesti Hezonju u svoje redove, čime bi mogao ponoviti potez koji je napravio reprezentativac BiH Džanan Musa.
Pojedini španjolski mediji ističu da u ugovoru postoji samo jedna izlazna klauzula za NBA, gdje je Hezonja branio boje Orlanda, New Yorka i Portlanda u 335 utakmica, no smatraju da su veće šanse da Hrvat debitira u ABA ligi.
Dubai ima reputaciju “Ex-Yu“ kolonije u Euroligi, budući da veliki broj internacionalaca iz Srbije, Hrvatske te Bosne i Hercegovine igra u momčadi trenera Jurice Golemca, koji je, kao i brojni igrači, također Ražnatovićev klijent.
Španjolski solobasket.com napominje da je plan Dubaija dovesti Hezonju kao zamjenu za Dwaynea Bacona, koji je navodno na izlaznim vratima najmlađeg kluba Eurolige.
