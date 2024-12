Košarkaši Zadra ispustili 13 poena prednosti i izgubili od Dubaija u ABA ligi

Košarkaši Zadra poraženi su pred svojim navijačima od Dubaija sa 63:71 (21:23, 16:11, 16:17, 10:20) u prvoj utakmici 11. kola ABA lige, iako su u 24. minuti imali 13 koševa prednosti.

Odlično je momčad Danijela Jusupa započela drugo poluvrijeme i u 24. minuti imala velikih +13 (49-36). U 27. minuti je još uvijek bilo solidnih devet koševa viška na strani domaće momčadi (53-44), ali su gosti do kraja četvrtine napravili 7-0 i došli na samo dva koša zaostatka (53-51).

Zadrani su održavali minimalnu prednost do 34. minute, kad je Mate Kalajžić položio za 61-58. Nažalost, do kraja dvoboja Zadrani više nisu postigli koš iz igre, a jedina dva poena postigao je Vladimir Mihailović iz slobodnih bacanja. Dubai je u zadnje dvije minute ušao s prednošću od dva poena (63-65), a gosti su do kraja ovog neefikasnog dvoboja pogodili svih šest slobodnih bacanja i tako došli do pobjede.

Zadrani su imali samo 36,5% šuta iz igre, a gosti još i manje (35,6%). No, gosti su pogodili 22 od 23 slobodna bacanja i to im je donijelo pobjedu.

Tyler Wahl je sa 17 koševa i sedam skokova bio najučinkovitiji igrač Zadra. Vladimir Mihailović je ubacio 16 poena, dok je Karlo Žganec imao devet koševa te po šest skokova i asistencija.

Dubai su do pobjede predvodili Awudu Abass i Klemen Prepelič sa po 14 koševa svaki. Bivši hrvatski reprezentativac Leon Radošević i Danilo Anđušić su ubacili po 11 poena.

Zadar je s učinkom 4-7 na devetoj poziciji, dok je Dubai s 8-3 na drugom mjestu. Vodeći Partizan ima 10-0, a Budućnost i Crvena zvezda po 8-2.

Split je na 12. mjestu s 4-6, a Cibona je na predzadnjoj 15. poziciji s 2-8. Splićani će u ponedjeljak (17 sati) ugostiti slovensku Krku, a Cibona će istoga dana (20 sati) igrati u Beogradu protiv Crvene zvezde.