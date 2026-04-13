Jokić ispisao povijest NBA lige, ostvario pothvat koji nitko dosad nije

AP Photo/David Zalubowski via Guliver

Nikola Jokić imao je još jednu nevjerojatnu NBA sezonu, a ovoga puta napravio je nešto što prije njega nitko nikada nije.

Srpski as postao je prvi igrač otkako postoji najjača košarkaška liga na svijetu koji je sezonu završio na prvom mjestu po broju skokova i asistencija po utakmici.

Somborac je u prosjeku bilježio 12,9 skokova i 10,9 asistencija te postavio još jednu granicu koja se čini gotovo nedostižnom.

Do sada je samo Wilt Chamberlain u sezoni 1967./68. imao najviše skokova i asistencija u ligi, ali tada nije bio najbolji dodavač po prosjeku.

Koliko su Jokićeve brojke impresivne pokazuje i podatak da su samo dvojica centara u povijesti – Wilt Chamberlain (dvaput) i Bill Russell (jednom) – imali u prosjeku više od 5 asistencija. Jokiću je ovo osma uzastopna sezona u kojoj je iznad tih brojki: u trećoj je imao 6,1 asistenciju, a u svih sljedećih sedam uvijek više od 7 po utakmici.

Osim što je najbolji skakač i asistent lige, Srbin je i osmi strijelac lige sa 27,7 poena po utakmici. Ovo mu je druga uzastopna sezona s triple-double prosjekom, a nevjerojatno je da ni ovoga puta najvjerojatnije neće biti proglašen najkorisnijim igračem (MVP).

To priznanje će, kao i prošle godine, gotovo sigurno završiti u rukama Shai Gilgeous-Alexandera. Jokić je u karijeri tri puta osvojio MVP nagradu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.