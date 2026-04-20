Iznenađenje za Dončića: Iako je najbolji strijelac lige, nije kandidat za MVP titulu

AP Photo/Gerald Leong via Guliver

NBA liga objavila je tko su kandidati koji su ostali u najužem krugu za osvajanje MVP titule.

Kandidati za MVP titulu su Shai Gilgeous-Alexander, branitelj naslova MVP-a, kao i titule prvaka NBA lige s Oklahoma City Thunderom. Drugi je Nikola Jokić iz Denver Nuggetsa i treći je Victor Wembanyama iz San Antonio Spursa.

Gilgeous-Alexander je osnovni dio sezone završio s prosjekom od 31.1 poena po utakmici, po čemu je drugi najbolji strijelac lige. Ima 4.3 skoka i 6.6 asistencija po susretu, dok mu je prosječan šut 55 posto uspješnosti.

Jokić je osnovni dio sezone završio s triple-double prosjekom od 27.7 poena, 12.9 skokova i 10.7 asistencija po utakmici. Najbolji je u ligi po skokovima i asistencijama. Šutirao je 56.9 posto uspješnosti.

Wembanyama je imao 25 poena, 11.5 skokova i 3.1 asistencije po utakmici uz 51.2 posto uspješnosti šuta.

Šokantno je za Luku Dončića što nije u najužem izboru za MVP-ja jer je najbolji strijelac lige s 33.5 poena po utakmici. Ima i 7.7 skokova dok je s 8.3 asistencija treći najbolji asistent lige. Pri vrhu je i po ukradenim loptama, 1.6 po utakmici.

Dončić je osnovnio dio sezone završio sa 64 nastupa, jednim manje nego što je minimum nužan za ulazak među konkurente za MVP-a. No, prije tri dana odlučeno je da može konkurirati za nagrade NBA lige, unatoč tome što nije odigrao potreban broj utakmica. Odluku su zajednički donijeli vodstvo NBA lige i Udruga košarkaša (NBPA), pozivajući se na klauzulu o izvanrednim okolnostima iz Kolektivnog ugovora. Dvije utakmice je Dončić propustio kako bi prisustvovao rođenju kćeri.