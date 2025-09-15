Šibenka raskinula ugovor s Amerikancem nakon pet dana

Razlog su, kako navode, njegovo neprofesionalno ponašanje i samovoljan odlazak iz kluba. Istodobno je momčad reagirala angažmanom Viktora Šarića, koji će preuzeti ulogu centra i popuniti rotaciju pred početak sezone.

“Dontay Bassett više nije igrač GKK Šibenke. Ugovor s američkim centrom je raskinut jer je u par dana koje je proveo u Šibeniku pokazao izrazitu neprofesionalnost prema klubu koja je kulminirala njegovim samovoljnim odlaskom”, stoji u službenoj objavi.

Bassett (210 cm) je u Šibenku došao s reputacijom solidnog centra iz europskih i kanadskih liga. Posljednju sezonu proveo je u CEBL-u nastupajući za Alliance de Montreal, gdje je bilježio 8.9 poena i 4.3 skoka u prosjeku. Ranije je igrao u Švedskoj za Högsbo (16.2 poena, 7 skokova), u Češkoj za Opavu te u NCAA ligi, gdje je nosio dres Floride i Weber Statea.

