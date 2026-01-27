Finalist Eurolige u velikim problemima! Igrači već dva mjeseca nisu dobili plaću

Podijeli :

Francuski mediji izvještavaju kako se košarkaški klub Monaco suočava s ozbiljnim financijskim poteškoćama.

Predsjednik kluba Aleksej Fedorjičev i dalje ima problema s pristupom vlastitim financijskim sredstvima, što se izravno odražava na svakodnevno funkcioniranje kluba.

Situaciju je dodatno zakomplicirala Euroliga, koja je Monacu izrekla rekordnu novčanu kaznu u iznosu od 300.000 eura, uz zabranu registracije novih igrača.

Probleme je dodatno produbio i rasplet slučaja Coryja Josepha, koji je na kraju karijeru nastavio u Olympiacosu. Iako je bio predstavljen kao pojačanje kluba iz Kneževine, zbog zabrane registracije igrača preselio se u Atenu.

Kako se navodi, njegov odlazak dodatno je narušio imidž Monaca, koji se sada suočava i s prijetnjom izbacivanja iz doigravanja francuskog prvenstva od strane LNB-a, ukoliko ne podmiri financijske obveze.

No, još veći problem predstavlja kašnjenje u isplatama plaća igračima. Prema dostupnim informacijama, situacija je eskalirala do te mjere da je uoči utakmice protiv Gravelines-Dunkerquea čak postojala ozbiljna prijetnja štrajkom, budući da košarkaši od studenoga nisu primili niti jednu plaću.

Podsjetimo, Monaco je prošle sezone igrao veliko finale Eurolige. Ipak, u toj utakmici bolji je bio Fenerbahče koji je slavio sa 81:70.