VIDEO / Monaco rutinski protiv Partizana, Fener bolji od Olympiakosa

Košarkaši Fenerbahčea pobijedili su u svojoj dvorani grčki Olympiakos s 88-80, a Monaco je kao domaćin svladao beogradski Partizan sa 101-84 u prvim utakmicama 20. kola Eurolige.

Fenerbahče su do četvrte uzastopne pobjede prevodili Wade Baldwin sa 17 koševa, 11 asistencija i šest skokova te Talen Horton-Tucker sa 17 poena i šest skokova.

Najbolji igrač Olympiakosa je bio Saša Vezenkov s 24 poena i šest skokova.

Monaco je imao šestoricu igrača s dvoznamenkastim učinkom u pobjedi nad Partizanom, a predvodili su ih Alpha Diallo s 14 koševa te Nikola Mirotić i Matthew Strazel s po 13 poena svaki.

Zadnju momčad Eurolige u 14. porazu je predvodio Sterling Brown s 19 koševa.

