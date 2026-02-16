Edwards ‘bocnuo’ Jokića i Dončića: ‘Kažu da su tamo najbolji na svijetu…’

Tako je osvojio trofej Kobe Bryant, a neposredno nakon utakmice, kao i na konferenciji za medije, kritizirao je — kao i mnogi Amerikanci uoči vikenda u dvorani Los Angeles Clippersa — srpskog asa Nikole Jokića i slovensku zvijezdu Luku Dončića zbog načina na koji pristupaju revijalnoj priredbi.

“Nemam nikakvih zamjerki prema Luki i Jokiću… Ipak, oni su dvojica najboljih igrača u ligi, a ne pokušavaju igrati na All Star utakmici“, ‘pecnuo’ je 24-godišnji Edwards glavne igrače Denver Nuggetsa i Los Angeles Lakersa.

Kasnije je upitan je li mu bila draža pobjeda nad momčadi koju su činili igrači iz ostatka svijeta ili nad „prugama“, u kojoj su igrali njegovi sunarodnjaci.

“Više sam uživao u pobjedi nad ‘momčadi svijeta’“, istaknuo je Edwards, a na dodatno pitanje novinara objasnio je i zašto:

“Kažu da su tamo najbolji igrači na svijetu… Pobijediti najbolje igrače na svijetu najbolji je osjećaj na svijetu.“

NBA se nastavlja u noći s četvrtka na petak od jedan sat iza ponoći, kada su na rasporedu četiri utakmice u istom terminu, dok će ih te večeri ukupno biti deset, a izravni prijenos je na Sport Klubu.

