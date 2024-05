Dončić i Dallas u finalu Zapada, okrenuli minus 17! “Rekli smo da se ne vraćamo u Oklahomu”

Podijeli :

AP Photo/Tony Gutierrez via Guliver Images

Dallas Mavericks su se plasirali u finale Zapadne konferencije drugi put u posljednje tri sezone nakon što su u šestoj utakmici serije sa 117-116 svladali gostujuće Oklahoma City Thunder i slavili u seriji s 4-2.

U konferencijskom finalu igrat će protiv pobjednika ogleda između Denver Nuggetsa i Minnesota Timberwolvesa koji su izjednačeni u seriji na 3-3.

Dallas Mavericksi su nadoknadili zaostatak od 17 koševa u trećoj četvrtini i došli do vodstva nešto manje od četiri minute prije kraja.

Luka Dončić je utakmicu završio s 29 poena, deset skokova i deset asistencija. Kyrie Irving i Derrick Jones Jr. dodali su po 22 poena, Dereck Lively II je ubacio 12 koševa uz 15 skokova.

“Na poluvremenu smo rekli da se ne vraćamo u Oklahomu”, rekao je Dončić o zaostatku svoje momčadi na poluvremenu od 16 poena.

Oklahomu je predvodio Shai Gilgeous-Alexander s 36 ubačaja i osam asistencija. Williams je dodao 22 poena, devet skokova i osam asistencija, a Chet Holmgren je ubacio 21 koš.

Washington je zabio tricu dvije minute prije kraja regularnog dijela i doveo Dallas u vodstvo 113-110. abija koš za prednost Mavericksa od pet poena.

Nakon toga Gilgeous-Alexander približava Oklahomu na dva razlike nakon što je pogodio tricu.

Washington je 27 sekundi do kraja napravio prekršaj na Gilgeous-Alexanderu i on zabija jedno slobodno i dovodi Oklahomu na samo koš zaostatka. Thunder je zadržao posjed, a Gilgeous-Alexander je dodao Holmgrenu koji je pogodio za vodstvo od 116-115 20,4 sekunde do kraja.

P.J. Washington je izveo dva slobodna bacanja 2,5 sekunde prije kraja. Prije toga na njemu je napravljen prekršaj prilikom gađanja trice i namjerno je promašio treće slobodno bacanje kako bi spriječio ekipu Thundera, koja je ostala bez timeouta, da se pripremi za završni šut. Jalen Williams je pokušao s druge polovice pogoditi koš na isteku vremena, ali nije uspio.