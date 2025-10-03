Dinamo stopostotan u košarkaškoj Premijer ligi: Pala je Cedevita Junior

Podijeli :

Foto: KK Dinamo Zagreb / Mario Sculac

U drugom kolu košarkaške SuperSport Premijer lige u Zagrebu su gradski derbi odigrali Dinamo i Cedevita Junior. Iako su blagi favoriti bili gosti, do pobjede je na kraju došao Dinamo s +12 (79:67).

Prva četvrtina odredila je tijek susreta jer je Dinamo na prvi kratki predah otišao s +11 (25:16). Do poluvremena su ostali na istom odstojanju te se na veliki odmor otišlo s 43:32 za Dinamo.

U trećoj četvrtini se susret u potpunosti prelomio jer je Dinamo došao do +17 (65:48) prije posljednjeg predaha. Cedevita se nakon toga više nije uspjela pribrati te je na kraju uspjela samo smanjiti rezultat na -12 (79:67).

Najbolji kod Dinama bio je Delonnie Hunt s 20 poena i devet skokova dok su Filip Kraljević i Filip Paponja ubacili 15, odnosno 14 poena. Kod Cedevite je najraspoloženiji bio Jordan Gainey sa 16 dok je Niko Šare zabio 12.

Tako je Dinamo upisao drugu pobjedu u novoj sezoni Premijer lige. Nakon pobjede nad Dubrovnikom u gostima, sada su na domaćem parketu upisali pobjedu. S druge strane, Cedevita je sada na 1-1. Oni su u prvom kolu porazili Šibenku kod kuće.

U sljedećem kolu Dinamo gostuje kod europskog Alkara dok Cedevitu čeka okršaj sa Splitom u Zagrebu.