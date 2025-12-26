Denver o nevjerojatnom Jokiću: ‘Najbolja. Božićna. Izvedba. Ikad.’

Podijeli :

Ron Chenoy-Imagn Images via Guliver

U božićnom NBA programu opet je briljirao Nikola Jokić. Čudesni srpski centar završio je s nestvarnim učinkom od 56 poena, 15 skokova i 15 asistencija.

Denver Nuggetsi su nakon produžetaka slavili 142:138 protiv Minnesota Timberwolvesa.

Jokić je igrao 42 i pol minute, a posebno impresivan bio je u produžetku utakmice u kojem je srušio NBA rekord. U pet minuta igre ubacio je 18 poena i postao igrač s najviše poena u produžetku. Rekord je do danas držao Stephen Curry sa 17 postignutih koševa u produžetku igranom 2016. godine.

Denver Nuggetsi su nakon utakmice na društvenim mrežama objavili dva podatka vezana uz Jokića.

“Najbolja. Božićna. Izvedba. Ikad.”, navodi se u jednom, a u drugom ističu da je NBA liga tek drugi put u svojoj povijesti vidjela triple-double s 50 ili više koševa te 15 ili više skokova i asistencija.

Prvi tko je to napravio bio je James Harden 31. 12. 2016. godine. Utakmicu protiv New York Knicksa završio je s 53 koša, 16 skokova i 17 asistencija.

