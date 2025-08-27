Cibona vratila Šiška nakon skoro desetljeća

Slovenski razigravać, 28-godišnji Žan Mark Šiško novi je igrač hrvatskog košarkaškog velikana Cibone, a u redove zagrebačkog kluba vratio se nakon gotovo jednog desetljeća.
Šiško je bio član Cibone u sezoni 2015/16. kao 18-godišnji mladić da bi potom nastupao za slovenske sastave Iliriju i Primorsku iz Kopra, a najbolje razdoblje u karijeri bilo mu je u dresu Bayerna iz Munchena s kojim je od 2019. do 2023. godine igrao i Euroligu.
No, Šiško praktički nije igrao od studenoga 2022. kada je iz osobnih razloga završio sezonu 2022/23. da bi u sezoni 2023/24. odigrao tek jednu utakmicu za španjolski Rio Breogan.
Upravo zato mu je dolazak u Cibonu prilika da karijeru postavi na nove temelje, uz jasnu viziju koju je prepoznao u razgovorima sa sportskim direktorom Marinom Rozićem.
“Osjećam se sjajno, prošlo je već deset godina otkako sam igrao ovdje. Tada sam došao s 18 godina, klub je danas u malo drugačijoj situaciji. Drago mi je da se vraćam jer sam se i tada osjećao dobro. Iako taj prvi period nije završio na najbolji način jer sam klub napustio nakon samo godinu i pol, želja mi je sada pomoći Ciboni koliko mogu. Nakon dvije godine neigranja tražio sam novu sredinu u kojoj bih mogao nastaviti karijeru, krenuti ispočetka. Otvorila se opcija da dođem ovdje, razgovarao sam s Rozićem i mislim da je ovo dobra sredina i za mene i za klub. Zajedno možemo pomoći jedni drugima, ja da se vratim košarkaški, a Cibona da krene tamo gdje pripada”, rekao je Šiško.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!