Cibona vratila Šiška nakon skoro desetljeća

Slovenski razigravać, 28-godišnji Žan Mark Šiško novi je igrač hrvatskog košarkaškog velikana Cibone, a u redove zagrebačkog kluba vratio se nakon gotovo jednog desetljeća.

Šiško je bio član Cibone u sezoni 2015/16. kao 18-godišnji mladić da bi potom nastupao za slovenske sastave Iliriju i Primorsku iz Kopra, a najbolje razdoblje u karijeri bilo mu je u dresu Bayerna iz Munchena s kojim je od 2019. do 2023. godine igrao i Euroligu.

No, Šiško praktički nije igrao od studenoga 2022. kada je iz osobnih razloga završio sezonu 2022/23. da bi u sezoni 2023/24. odigrao tek jednu utakmicu za španjolski Rio Breogan.

Upravo zato mu je dolazak u Cibonu prilika da karijeru postavi na nove temelje, uz jasnu viziju koju je prepoznao u razgovorima sa sportskim direktorom Marinom Rozićem.