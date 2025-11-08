Cibona bolja od Cedevite u gradskom derbiju

Podijeli :

Foto: KK Cibona

Košarkaši Cibone pobijedili su u gradskom derbiju Cedevitu Junior sa 90-79 (19-21, 24-21, 28-19, 19-18) u prvoj utakmici 7. kola domaćeg prvenstva, koja je u subotu odigrana u Košarkaškom centru "Dražen Petrović".

Momčad Ivana Rudeža je nakon izjednačenog prvog poluvremena prelomila dvoboj u trećoj četvrtini, u kojoj je Cibona došla do dvoznamenkaste prednosti i bez većih poteškoća ju zadržala do kraja utakmice.

Justin Roberson je sa 21 košem i šest asistencija bio najbolji igrač pobjedničke momčadi. Luka Skorić je ubacio 17 poena, a Krešimir Radovčić 14.

Corey Allen-Williams je s 21 košem i četiri asistencije predvodio strijelce Cedevite Junior, a Jordan Gainey je postigao 16 poena.

Cibona je ovom pobjedom došla do polovičnog učinka (3-3) u Premijer ligi, što joj trenutačno donosi sedmu poziciju na ljestvici. Cedevita Junior je doživjela četvrti uzastopni poraz u ovom natjecanju i s učinkom 2-5 je na devetom mjestu. Vodeći Zadar ima učinak 6-0, a Split je na drugom mjestu sa 5-1. Slijede Zabok, Dubrovnik i Alkar s učinkom 4-2.

U nedjelju su na rasporedu preostale utakmice 7. kola: Kvarner 2010 – Dubrovnik (14 sati), Dubrava – Šibenka (17), Zadar – Dinamo Zagreb (18) Alkar – Samobor (19) i Zabok – Split (19.30).