Cedevita Junior pobjedom otvorila FIBA Europe Cup

Podijeli :

Foto: KK Cedevita Junior / Facebook

Zagrebačka Cedevita Junior je u srijedu navečer započela svoj put i FIBA-inom Europe Cupu. U prvom kolu igrali su protiv makedonskog Pelistera. Cedevita je na kraju pokazala kvalitetu te je na kraju slavila s 94:76.

Cedevita Junior je susret otvorila serijom 6:0 da bi ipak u sljedećim napadima bolja bila makedonska momčad koja je kod 9:8 došla do svog prvog vodstva. Ostatak prve četvrtine bio je izjednačen, a na kraju je Cedevita s 24:20 zaključila prvi dio susreta.

Pelister se ekspresno vratio na otvaranju druge četvrtine, ali to je samo natjeralo Cedevitu za zaigra bolje te su sredino drugog dijela došli do najveće prednosti od +8, a onda su na predah otišli s još većim vodstvom. Cedevita je na veliki predah otišla s 44:35.

U drugom poluvremenu prednost je samo rasla, a na kraju je Cedevita došla pobjede od +18 (94:76). Najbolji u redovima Cedevite bio je Corey Allen-Williams koji je zabio 18 poena. Drugi i treći najbolji strijelci također su bili Amerikanci. 16 poen ubacio je Clarence Daniels dok je 14 ubacio Jordan Gainley.

Cedevita će u drugom kolu igrati protiv ciparskog Keravnosa.