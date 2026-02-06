Bogdanović se emotivno oprostio od Zupca: ‘Najveći brate, već fališ’

Bogdanović, koji je u Clipperse stigao prošle sezone, na Instagramu storyju je objavio: “Najveći brate, već fališ. Sretno Zu, ne daj se”, a potom se oprostio i putem objave: “Terca na tišinu, brate. Mnogo fališ, ali cijepaj dalje”.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Bogdan Bogdanovic (@bogdanbogdanovic)

Zubac je ove sezone bio jedan od najpouzdanijih igrača Clippersa, s prosjekom od 14.4 poena, 11 skokova i 2.2 asistencije uz više od 61 posto šuta iz igre. U gotovo sedam godina u klubu izrastao je u jednog od najboljih centara lige te odlazi kao drugi najbolji skakač i šesti bloker u povijesti franšize.

VIDEO / Pogledajte ljutitu reakciju Dončića nakon što se ozlijedio u slavlju Lakersa

U razmjeni su njim u Indianu otišao je i Kobe Brown, dok su Clippersi dobili Bennedicta Mathurina, Isaiaha Jacksona te dva izbora prve i jedan druge runde drafta.

Zubac će tako postati peti Hrvat u dresu Pacersa, nakon Tabaka, Šundova, Rudeža i Bojana Bogdanovića.