Bogdanović se emotivno oprostio od Zupca: ‘Najveći brate, već fališ’

Ivica Zubac jučer je u razmjeni napustio Los Angeles Clipperse i postao igrač Indiana Pacersa. Hrvatskom centru to će biti treći NBA klub, nakon što je ranije igrao za Lakerse i Clipperse. Emotivnom porukom od njega se oprostio srpski košarkaš Bogdan Bogdanović, s kojim je dijelio svlačionicu u Los Angelesu.
Bogdanović, koji je u Clipperse stigao prošle sezone, na Instagramu storyju je objavio: “Najveći brate, već fališ. Sretno Zu, ne daj se”, a potom se oprostio i putem objave: “Terca na tišinu, brate. Mnogo fališ, ali cijepaj dalje”.
Zubac je ove sezone bio jedan od najpouzdanijih igrača Clippersa, s prosjekom od 14.4 poena, 11 skokova i 2.2 asistencije uz više od 61 posto šuta iz igre. U gotovo sedam godina u klubu izrastao je u jednog od najboljih centara lige te odlazi kao drugi najbolji skakač i šesti bloker u povijesti franšize.
U razmjeni su njim u Indianu otišao je i Kobe Brown, dok su Clippersi dobili Bennedicta Mathurina, Isaiaha Jacksona te dva izbora prve i jedan druge runde drafta.
Zubac će tako postati peti Hrvat u dresu Pacersa, nakon Tabaka, Šundova, Rudeža i Bojana Bogdanovića.
