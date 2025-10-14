Basket mušketiri: Zelena revolucija prijeti velikanima

U novom izdanju Basket mušketira naši Marin Mrduljaš i Saša Živko ugostili su sportskog novinara i velikog zaljubljenika u košarku Tvrtka Puljića te su se s njim dotaknuli brojnih košarkaških novosti iz Eurolige te najavili četvrto kolo spomenutog natjecanja.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!