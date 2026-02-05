VIDEO / Aktualni prvaci s osmoricom igrača izgubili kod Spursa, Matković skroman u porazu Pelicansa

Podijeli :

Košarkaši San Antonio Spursa pobijedili su u NBA ligi Oklahoma City Thunder 116:106.

Još jednom su se Spursi pokazali crnom mačkom za Oklahomu, iako treba reći kako su aktualni prvaci u San Antonio došli sa samo osam igrača, između ostalog nije igrala ni njihova najveća zvijezda Shai Gilgeous-Alexander.

Keldon Johnson imao je kod Spursa najefikasniju večer zabivši 25 poena, dok je Victor Wembanyama imao double-double učinak od 22 poena i 14 skokova. Kod Thunder je najbolji bio Kenrich Williams sa 25 koševa i devet skokova.

Milwaukee Bucksi su nakon produžetka slavili protiv New Orleans Pelicansa 141:137. Ryan Rollins imao je 27 poena u pobjedničkom sastavu, dok je apsolutno briljantan kod gostiju bio Trey Murphy koji je zabio čak 44 poena. Hrvatski centar Karlo Matković je u redovima poraženih igrao nešto malo više od 15 minuta i za to vrijeme upisao sedam koševa, tri skoka i jednu asistenciju.

Cleveland Cavaliersi su u potpunosti nadigrali Los Angeles Clipperse pobjedivšii 124:91 u gostima. Zanimljivo, nedavno je James Harden upravo u tradeu između ove dvije momčadi završio u Cavaliersima, ali nije igrao.

Donovan Mitchell imao je 29 poena i devet skokova kod Cavaliersa, dok je Kawhi Leonard zabio 25 poena u redovima Clippersa.

Hrvatski centar Ivica Zubac nije igrao zbog rođenja djeteta.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.