VIDEO / Partizan se borio, ali na kraju ipak pao protiv vodećeg Fenerbahčea

Košarkaši Fenerbahçe Beko slomili su otpor odličnog KK Partizan u vrlo neizvjesnoj završnici, upisali 17. uzastopnu pobjedu i potvrdili status vodeće momčadi EuroLeague – 81:78 (20:20, 15:19, 22:17, 24:22).

Odličan početak crno-bijelima je donio dovoljnu zalihu da ne upadnu u rezultatski minus unatoč nešto slabijoj igri u završnici prve četvrtine. Domaćin je postupno smanjivao zaostatak i stigao do izjednačenja, no sljedećih deset minuta donijelo je još bolju igru Partizana.

Serija od 11:0 na početku druge četvrtine pokazala je da su Beograđani došli pružiti snažan otpor, što je potvrđeno i neočekivanim vodstvom na poluvremenu.

Treća dionica, bez pogođene trice, donijela je napadačke probleme momčadi trenera Joan Peñarroya, što je favorit iskoristio i preokrenuo rezultat. Inspirirani Wade Baldwin IV, koji je bio neprimjetan u prvom poluvremenu, bio je ključan da turska ekipa s minimalnom prednošću uđe u zadnju četvrtinu.

U završnici je sastav Šarūnas Jasikevičius imao +6 i činilo se da Partizan gubi korak, ali su Dylan Osetkowski i Duane Washington Jr. vratili goste u igru. Uslijedila je penal-završnica i igra živaca, no domaći su bili nepogrešivi s linije slobodnih bacanja. Gosti nisu uspjeli izboriti produžetak – u posljednjem napadu Carlick Jones promašio je težak šut sa sirenom. Na kraju mnogo pozitivnih dojmova i velika borba, ali i novi poraz prvaka Srbije i regije.

Pobjedu vodećoj momčadi donio je fantastični Talen Horton-Tucker s 29 poena, dok je kod poraženih najbolji bio Bruno Fernando s 18 koševa i devet skokova. Dobar povratak nakon teške ozljede imao je i Jones, a na parket se ponovno vratio Shake Milton.

Sljedeći izazov za Fenerbahçe bit će domaći dvoboj protiv AS Monaco Basket, dok će Partizan 5. ožujka u 30. kolu ugostiti Dubai Basketball.