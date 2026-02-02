Split upisao 12. poraz u ABA ligi

U susretu 17. kola skupine A regionalne ABA lige košarkaši Splita poraženi su u Novom Mestu od Krke s 92-105 upisavši 12. poraz.
Domaćin je nakon prve četvrtine imao 10 razlike, u drugoj dionici i +15, no Split je do poluvremena smanjio na osam koševa zaostatka. U trećoj dionici “Žuti” su se približili na tri koša razlike, ali je Krka u posljednju četvrtinu ušla s +6 (78-72).
Nažalost, Krka je u posljednjem periodu ponovo pobjegla na 15 razlike (103-88) nakon čega više nije bilo povratka.
Slovensku ekipu su do pete pobjede predvodili Blaž Mahković s 24 koša, šest skokova i šest asistencija, te Sukhmail Mathon s 23 koša. Kod Splita je najefikasniji bio Zoran Dragić s 29 koševa, pet skokova i tri asistencije. Vito Kučić je dodao 20 koševa, a Demajeo Wiggins 18 koševa i osam skokva.
Na ljestvici skupine vodi Dubai s 15 pobjeda, Partizan ima skor 14-1, a Cluj-Napoca 9-6. Krka je peta s pet pobjeda i 10 poraza, dok je Split sedmi s četiri pobjede i 12 poraza. Iza Splita su Borac (5-9) i Derby (3-12).
