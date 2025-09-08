VIDEO / Dončić ludio na timeoutu: ‘Skoncentrirajte se, svi ste nervozni’

Podijeli :

Slovenija je u nedjelju s 84:77 svladala Italiju te je tako izborila četvrtfinale Eurobasketa. Do pobjede ih je vodio maestralni Dončić koji je zabio 42 poene te je uhvatio i 10 skokova. No, nije sve bilo bajno. Dončić je na timeoutu pri vodstvu 45:38 poludio na suigrače da su nervozni. Rekao im je da se skoncentriraju jer vode sedam razlika te da se ne moraju uvijek međusobno svađati. Na kraju je to urodilo plodom jer su Slovenci izborili četvrtfinale protiv Njemačke koje je na rasporedu u srijedu od 20 sati.