VIDEO / Matanović zabio peti gol sezone u Bundesligi

U prvom nedjeljnom ogledu 23. kola Bundeslige nogometaši Freiburga su pred svojim navijačima s 2:1 nadjačali Borussiju iz Moenchengladbacha.

Freiburg je ovom pobjedom napravio korak naprijed na ljestvici i sada se nalazi na sedmom mjestu.

U 38. minuti Freiburg je poveo golom Gintera, dok je domaćin podebljao vodstvo u 74. minuti. Na kratko odbijenu loptu od strane gostujućeg vratara najbrže je reagirao hrvatski napadač Igor Matanović koji je bio strijelac drugog domaćeg gola.

U 85. minuti nakon kornera je Tabaković glavom pogodio za smanjenje, a isti je igrač u sudačkoj nadoknadi propustio šansu kojom je mogao svojoj momčadi donijeti 2:2 i jedan bod.

