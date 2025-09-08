Svjetski prvak te prvi favorit za zlato ipak ostao bez izbornika usred Eurobasketa

Podijeli :

Problemi nisu zaobišli ni aktualne svjetske prvake i najveće favorite za zlato na Eurobasketu. Njemačka košarkaška reprezentacija ostala je bez glavnog trenera Álexa Mumbrúa neposredno prije početka turnira, jer je španjolski stručnjak zbog infekcije završio u bolnici.

Ekipu je privremeno preuzeo njegov pomoćnik Alan Ibrahimagić.

Mumbrú je prve utakmice pratio iz bolničke postelje, a na klupu se vratio tek u osmini finala protiv Portugala. Ipak, bilo je vidljivo da se još nije u potpunosti oporavio pa je većinu dvoboja vodio Ibrahimagić. Njemačka se mučila s Portugalcima, no u završnici je uspjela osigurati prolaz.

Ozljede i bolesti muče brojne reprezentacije na prvenstvu, a Nijemci su uz to ostali i bez potpuno spremnog izbornika, što dodatno otežava njihov put prema europskom zlatu.

“Tijekom proteklih dana shvatio sam da fizički nisam spreman voditi momčad s klupe tijekom utakmica. Odlučio sam prilagoditi uloge u stručnom stožeru i prepustiti Alanu odgovornost glavnog trenera tijekom susreta. I dalje ću biti na klupi, podržavat ću ekipu i nastavit ćemo raditi blisko zajedno. Vjerujem da je ovo najbolji način da pomognem timu da ostvari uspjeh”, poručio je Mumbrú putem objave Košarkaškog saveza Njemačke.