Tadej Pogačar je i dalje uvjerljivo najbolji

Najbolji biciklist današnjice, Slovenac Tadej Pogačar i dalje je uvjerljivo na vrhu ljestvice Međunarodnog biciklističkog saveza (UCI).

Nakon rekordne četvrte pobjede na jednodnevnoj utrci “Strade Bianche” u svom prvom ovogodišnjem nastupu, 27-godišnji Pogačar ima 11355 bodova, čak 4820 više od drugoplasiranog momčadskog kolege, 21-godišnjeg Meksikanca Isaaca Del Tora, koji je u subotu bio treći, dok je na trećem mjestu 29-godišnji Danac Jonas Vingegaard, najveći Pogačarov suparnik na velikim trotjednim utrkama, sa 5724.14 bodova.