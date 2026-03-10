Tadej Pogačar je i dalje uvjerljivo najbolji

Najbolji biciklist današnjice, Slovenac Tadej Pogačar i dalje je uvjerljivo na vrhu ljestvice Međunarodnog biciklističkog saveza (UCI).
Nakon rekordne četvrte pobjede na jednodnevnoj utrci “Strade Bianche” u svom prvom ovogodišnjem nastupu, 27-godišnji Pogačar ima 11355 bodova, čak 4820 više od drugoplasiranog momčadskog kolege, 21-godišnjeg Meksikanca Isaaca Del Tora, koji je u subotu bio treći, dok je na trećem mjestu 29-godišnji Danac Jonas Vingegaard, najveći Pogačarov suparnik na velikim trotjednim utrkama, sa 5724.14 bodova.
Slijede Danac Mads Pedersen (4932.45), Belgijanac Remco Evenepoel (4845.86), Portugalac Joao Almeida (4324.64) i Nizozemac Mathieu van der Poel (4113).
Kod biciklistica je na vrhu Nizozemka Demi Vollering (4475.57) ispred sunarodnjakinje Lorene Wiebes (4295) i Talijanke Elise Longo Borghini (3530).
