Pogačar je nezaustavljiv: Slavio je i na jednodnevnoj utrci u Italiji

Podijeli :

Guliver

Slovenski biciklistički fenomen Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG) pobjednik je ovogodišnjeg izdanja klasične jednodnevne utrke "Tre Valli Varesine" vožene u utorak u dužini od 200.3 kilometara.

Samo dva dana nakon što je osvojio naslov europskog prvaka i devet dana nakon što je obranio naslov svjetskog prvaka, Pogačar se opet našao na startu neke od utrka, a na kraju i pobijedio.

Maestralni Pogačar dominantno obranio naslov svjetskog prvaka i ispisao povijest Pogačar šokirao izjavom: ‘Ne vidim sebe još dugo u biciklizmu’

Izvrsni je Slovenac napao glavnu skupinu na spustu 20 kilometara prije cilja, vrlo brzo stvorio veliku razliku te na cilj stigao sam za svoju 19. ovogodišnju pobjedu, a 107. u karijeri. Ovo mu je druga pobjeda na “Tre Valli Varesine”, najbolji je bio i 2022., a ova mu je utrka poslužila kao priprema za zadnju monumentalnu utrku sezone, “Il Lombardiju” koja je na programu u subotu, a na kojoj će pokušati pobijediti petu godinu zaredom.

Drugo je mjesto zauzeo 19-godišnji Danac Albert Withen Philipsen (Lidl-Trek) koji je u završnom sprintu nadvisio bivšeg dvostrukog svjetskog prvaka Francuza Juliana Alaphilippea (Tudor).