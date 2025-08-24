Danac pobijedio u drugoj etapi Vuelte i preuzeo crvenu majicu

Podijeli :

REUTERS/Thomas Samson via Guliver Images

Danski biciklist Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) pobijedio je u drugoj etapi ovogodišnjeg, 80. izdanja španjolske Vulete, čime je preuzeo i crvenu majicu vodećeg u ukupnom redoslijedu.

Dvostruki pobjednik Tour de Francea i najveći favorit za osvajanje posljednje Grand Tour utrke u ovoj sezoni, do pobjede je došao u zadnjim metrima završnog uspona, prestigavši domaćeg miljenika Giulija Cicconea (Lidl-Trek), a u vremenu pobjednika ciljem je prošao i trećeplasirani Francuz David Gaudu (Groupama-FDJ).

Za Vingegaarda je to 39. pobjeda u karijeri, a treća etapa koju je osvojio na španjolskoj Vuelti, na kojoj dvaput slabui etapne pobjede prije dvije godine, kad je ukupno bio drugi, iza momčadskog kolege Seppa Kussa. Ako izuzmemo pobjedu u pojedinačnom kronometru na utrci po Algarveu, čiji je bio ukupni pobjednik, za 28-godišnjeg Danca je to prva osvojena etapa još od prošlogodišnjeg Tour de Francea.

“Kad se ukaže prilika za osvajanje etape, onda se to ne propušta. Prošlo je dosta vremena od moje zadnje pobjede, osjećaj je doista dobar”, rekao je za Eurosport.

U etapi voženoj na talijanskom tlu od Albe do Limone Piemontea u dužini od 159,5 km, biciklisti su se susreli i sa zahtjevnim vremenskim prilikama, a snažna kiša je mjestimično učinila uvjete na cesti vrlo opasnima. Tako je bilo više padova, a u jednom od njih, oko 25 km prije cilja, na cesti i pokraj nje je završila gotovo cijela momčad Visme, pa tako i Vingegaard. Srećom, nije bilo teže ozlijeđenih.

“Iako je pad bio prilično nezgodan, čini mi se da nije ništa ozbiljno, pokoja masnica. Bilo je toliko sklisko, da nemam ni ozbiljnijih ogrebotina”, rekao je Danac.

Vingegaard u ukupnom redoslijedu vodi ispred Cicconea s četiri sekunde prednosti, a trećeplasirani Gaudu zaostaje za šest sekundi.

U ponedjeljak je na rasporedu treća etapa od San Maurizio Canavesea do Ceresa, u dužini od 134,6 km, ponovno s ciljem na vrhu kraćeg uspona četvrte kategorije. Sredinom etape je i jedan uspon druge kategorije.