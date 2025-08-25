Danac pobijedio na etapi Vuelte, a onda su njegovoj momčadi ukrali bicikle vrijedne četvrt milijuna

Podijeli :

Guliver Images

Slavljeničko raspoloženje u momčadi Visma - Lease a Bike zbog pobjede danskog biciklista Jonasa Vingegaarda u nedjeljnoj, drugoj etapi 80. izdanja španjolske Vuelte, pokvarili su nepoznati lopovi, koji su tijekom noći iz kamiona servisne službe ukrali više bicikala.

“Prošle noći je provaljeno u kamion naših servisera i nekolicina bicikala je ukradena. Naši mehaničari naporno rade kako bi osigurali da momčad bude potpuno spremna za treću etapu. Policija je pokrenula istragu o ovom incidentu”, propćili su iz nizozemske momčadi putem društvenih mreža.

Iako u službenom priopćenju nije navedeno o kojim se biciklima radi i koliko njih, u pojedinim medijima je navedeno da je ukradeno 18 bicikala te da je njihova vrijednost najmanje 250.000 eura.

To nije jedina loša vijest za Vismu uoči posljednje etape ovogodišnje Vuelte koja će biti vožena na talijanskom tlu. Naime, tijekom druge etape je više članova momčadi doživjelo pad, među njima i kasniji pobjednik te vodeći u ukupnom redoslijedu Jonas Vingegaard, koji i slovi za najvećeg favorita. Danac je nakon etape u kojoj je pobijedi ustvrdio da je izbjegao teže ozljede te je spreman za nastavak lova na svoj prvi naslov pobjednika Vuelte, ali takve sreće nije bio njegov momčadski kolega Axel Zingle.

“Nažalost, nakon jučerašnjeg pada, naša je liječnička ekipa odlučila da Axel Zingle nije spreman nastaviti voziti na Vuelti. Njegov prvi nastup na Grand Tour utrci s našom momčadi preuranjeno završava”, objavila su iz Visme.

Treća etapa dužine 134,6 km će započeti iz San Maurizio Canavesea, mjesta u predgrađu Torina, a završiti u okolnim brdima, u mjestu Ceres.