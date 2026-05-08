WRC samo na SK: Solberg vodeći nakon prva tri brzinca u Portugalu

Šveđanin Oliver Solberg za upravljačem Toyote GR Yaris Rally1 preuzeo je vodstvo nakon prva tri brzinska ispita na Reliju Portugal, šestom ispitu svjetskog WRC prvenstva.

Solberg , pobjednik uvodnog relija sezone u Monte Carla, vodi sa 3.4 sekundi ispred Francuza Adriena Fourmauxa u Hyundaiju, dok je Francuz Sebastien Ogier u drugoj Toyoti treći sa 7.2 sekunde.

“Pokušao sam sve odraditi čisto i smireno. Start je korektan, ali utrka je i dalje duga i svaki dan će biti drugačiji,” istaknuo je Solberg.

Portugalski reli jedna je od najdužih utrka sezone sa čak 23 brzinske etape.

Nakon pet od 14 relija u kalendaru, vodi Velšanin Elfyn Evans (Toyota) sa 101 bodom ispred Japanca Takamoto Katsute (Toyota) sa dva boda manje. Treći je Finac Sami Pajari (Toyota) sa 72 boda.

