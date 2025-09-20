VN Azerbajdžana ostaje u kalendaru minimalno još pet godina

Podijeli :

(AP Photo/Darko Bandic)

Azerbajdžan će ostati u kalendaru Formule 1 barem do 2030. godine, objavila je u subtou Međunarodna automobilska federacija (FIA).

Staza u Bakuu nalazi se u kalendaru od 2016. godine, kada je bila navedena kao Velika nagrada Europe, a ovog vikenda domaćin je utrke deveti put. Prethodni ugovor trebao je isteći sljedeće godine, a sada je ugvoor produljen na još četiri godine.

“Staza je jedinstvena, s tehničkim dionicama i dugim ravnim dionicama koje prolaze kroz prekrasnu obalu i povijesni stari grad, pružajući svake godine događajima bogatu i zabavnu utrku”, rekao je glavni izvršni direktor Formule 1 Stefano Domenicali.

“Ova obnova odražava snažno povjerenje i predanost između Formule 1, azerbajdžanske vlade i promotora te otvara put uzbudljivoj budućnosti u zemlji.”

