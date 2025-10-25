Verstappen se vratio i izbio na čelo, Norris ispred Piastrija

Podijeli :

Jay Hirano via Guliver

Vozač Red Bulla Max Verstappen bio je najbrži na drugom treningu pred Veliku nagradu Meksika, 20. utrku sezone Formule 1.

Aktualni prvak, koji je propustio prvi trening u Meksiku, dan je završio na vrhu s vremenom kruga od 1:17.392 minuta.

Najbliži Nizozemcu bio je Charles Leclerc u Ferrariju, koji je ranije tijekom dana bio najbrži, a njegov je zaostatak iznosio jednu i pol desetinku. Treće vrijeme imao je vozač Mercedesa Kimi Antonelli, koji je bio samo 21 tisućinku sporiji od vozača iz Monaka..

Vodeći u ukupnom poretku Oscar Piastri imao je tek 12. vrijeme, zaostajući 84 stotinke za Verstappenom i oko šest desetinki za svojim momčadskim kolegom Landom Norrisom.

Vozači McLarena imali su ipak nešto drukčiju strategiju i više su se pripremali za utrku. Norris je na kraju završio četvrti, ispred Lewisa Hamiltona u Ferrariju, vozača Mercedesa Georgea Russella i Yukija Tsunode u drugom bolidu Red Bulla. Desetoricu najbržih kompletirali su Fernando Alonso, Carlos Sainz Jr. i Lance Stroll.

Akcija u Ciudad de Méxicu nastavlja se u subotu od 19:30 posljednjim slobodnim treningom, dok su kvalifikacije zakazane za 23:00. Velika nagrada Meksika vozi se u nedjelju od 21:00.