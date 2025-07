Verstappen: Nisam donio odluku! Ako kažem da, ljudi će opet izmisliti naslove

Podijeli :

Saga oko prelaska Maxa Verstappena u Mercedes se nastavlja, a aktualnog svjetskog prvaka upravo su na konferenciji za novinare pitali o njegovom trenutnom statusu.

Prošli vikend se puno pričalo o mogućem prelasku nizozemskog vozača u Mercedes. Razgovori između dvije strane definitivno su u tijeku, a o tome vidi li se Max u drugom timu, kaže:

“Reći ću ne, jer ako kažem da, ljudi će ponovno izmisliti naslove, a to nije ono što želim. Uvijek sam govorio timu da bi idealno bilo, i mislim da se slažu, da završim karijeru u Formuli 1 s jednim timom. Mislim da bi to bilo nevjerojatno, a to je ono što još uvijek pokušavamo postići.”

Sezona u Red Bullu nije dobra. McLarenovi vozači su puno bolji, baš kao i njihov bolid. Ipak, Verstappen djeluje mirno, baš kao što je to učinio kada ga je Kimi Antonelli izbacio u prvom krugu Velike nagrade Austrije:

“Uvijek možete reći da je trava zelenija s druge strane, to kažu, zar ne? Mislim da uvijek trebate ostati mirni i uživati ​​u onome što radite, jer mislim da smo do sada imali puno uspjeha. Ova sezona možda nije bila ono što smo željeli kao tim, ali to se događa. Ponekad to morate prihvatiti. Tada ljudi naravno izmišljaju priče, ali to nije za mene. Znam što imam i što mogu učiniti.”

Nizozemski vozač je također dodao da je njegov fokus i dalje na ovoj sezoni.

“Nikada ne govorim o svom ugovoru i trenutno nije donesena nikakva odluka. Ne razmišljam o 2026. ili nečemu sličnom, samo se koncentriram na ono što dolazi i radim s timom. Naravno, mnogi ljudi imaju svoja nagađanja. Sigurno ne dolaze od mene. Kao što sam rekao prošli tjedan, to je sve što mogu reći na tu temu.”

