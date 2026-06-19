Potpisan je povijesni ugovor u Moto GP-u

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Moto GP

Sve momčadi u kraljevskoj klasi potvrdile su svoju vjernost Moto GP prvenstvu u razdoblju od 2027. do 2031. godine, objavom da je potpisan sporazum s tvrtkom MotoGP Group koja vodi ovaj sport. To je povijesni sporazum jer se nikada prije nije dogodilo da su svi sudionici potpisali takav dokument.

Taj je sporazum verzija Concorde sporazuma koji u Formuli 1 postoji desetljećima, prema kojemu će sve momčadi dobiti i dio prihoda od prvenstva, što prije nije bio slučaj.

“Potpisivanje sporazuma pokazuje zajedničku posvećenost oblikovanju uzbudljive budućnosti za šampionat i naglašava jedinstvenu viziju za narednu fazu, čime se potvrđuje dugoročno prisustvo svih sadašnjih konstruktora u šampionatu“, stoji u priopćenju, u kojemu se navodi da su načelno dogovoreni svi uvjeti, ali će oni biti objavljeni naknadno.

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Pregovori između Moto GP Grupe, na čelu s Carmelom Ezpeletom, i Aprilije, Ducatija, Honde, KTM-a i Yamahe trajali su mjesecima, ali su uspješno završeni prije dva tjedna, tijekom Velike nagrade Mađarske. Potvrda je stigla u Brnu, gdje se ovog vikenda vozi deveta utrka sezone.

Svemu su prethodili intenzivni pregovori tijekom kojih je bilo i prljavih igara te puštanja određenih informacija o tome kakve zahtjeve druga strana ima. Između ostalog, problem je bio u tome koliki će biti dio kolača za momčadi, hoće li sve momčadi biti primorane imati stalne rezervne vozače, smanjenje dostupnih motocikala tijekom vikenda s dva na jedan po vozaču, ali i kako će izgledati kalendar.

Momčadi u kraljevskoj klasi, inače, nikada do sada nisu bile ujedinjene, ali se vjeruje da je za promjenu situacije najzaslužniji prvi čovjek Aprilije Massimo Rivola. Njemu su slični pregovori i te kako poznati, s obzirom na to da je nekada bio sportski direktor Ferrarija.

Potpisivanje ugovora između momčadi i Moto GP Grupe izvjesno će konačno dovesti do objavljivanja transfera vozača u druge ekipe, budući da se gotovo sve zna već mjesecima. Na primjer, poznato je da će Francesco Bagnaia prijeći u Apriliju, da će ga u Ducatiju zamijeniti Pedro Acosta, da Fabio Quartararo prelazi u Hondu, a Jorge Martin u Yamahu, a to su samo najzvučniji transferi.

Početak akcije za Veliku nagradu Češke protekao je u znaku braće Marquez – Marc je bio najbrži, dok se Alex vratio na stazu prvi put nakon jezive nesreće koju je doživio na Catalunyi prije pet tjedana. Vozači kraljevske klase na stazu u Brnu vraćaju se u 15 sati, za kada je zakazan službeni trening uoči devete utrke sezone. Sve pratite na Sport Klubu.

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