Nastavlja se ‘rat’ u Formuli 1: ‘Ne mislim pričati s Maxom i nećemo biti najbolji prijatelji’

Nova sezona Formule 1 počinje 16. ožujka, a atmosferu su već podigli Max Verstappen i George Russell. Nastavljen je rat asova Red Bulla i Mercedesa.

Njih su se dvojica sukobili na kraju prošle sezone na Velikoj nagradi Katara, nakon što je Verstappen kažnjen zbog ometanja Russella.

Nakon toga, Max je rekao da je “izgubio svako poštovanje” prema Britancu. Verstappen je optužen da je namjerno vozio sporo kako bi spriječio Russella. To ga je koštalo nekoliko pozicija u kvalifikacijama.

Uoči nove sezone Russell je o Verstappenu rekao:

“Nemam namjeru razgovarati s njim, da budem iskren. Nije me briga, želim se fokusirati na sebe. Stvari su prošle godine izmakle kontroli. To je bilo tada. Nećemo biti najbolji prijatelji, to je sigurno.”

Max je uzvratio.

“Nemam namjeru nastaviti bilo kakav sukob. Nemam što reći na tu temu. Nema bojazni oko njega ili njegove vožnje. Neću promijeniti svoj pristup boreći se s njim ili drugim vozačima.”

